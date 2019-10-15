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Названа предварительная причина частичного обрушения жилого дома в Приморье

, 5:38 Эфирная новость 62

К аварийной ситуации мог привести взрыв водонагревателя.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид, 5-tv.ru

В Приморье разбирают завалы на месте обрушения жилого дома. В пятиэтажке поселка Новонежино между четвертым и пятым этажом обвалились потолок, стена и лестничный пролет. В результате погибла женщина.

Тело достали из-под обломков — к нему было трудно подобраться. Также пострадала девочка — у нее ушиб, но угрозы для жизни нет.

По предварительной версии, причиной трагедии мог стать взрыв водонагревателя в одной из квартир. Людей из аварийных подъездов эвакуировали, и сейчас специалисты обследуют здание. В подъезде сохраняется опасность обрушения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва газовой трубы в центре Петербурга.

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