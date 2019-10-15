«Буду говорить на русском»: пародию на Зеленского показали в КВН

Пародию на президента Украины Владимира Зеленского показали в первом полуфинале Высшей лиги КВН. Видеозапись игры опубликована на видеохостинге YouTube.

Сценка про Зеленского была показана в конкурсе «Приветствие» игроками сборной «Татнефть» из города Альметьевска.

Выступление играющий Зеленского актер начал со слова «Дякую» (Спасибо — Прим. ред). Сразу же после этого он объяснил залу, почему будет говорить на русском языке.

«Или вам удобнее, если я буду говорить на русском? Просто мне удобнее», — сказал пародист.

Затем он обратился к сидящему в жюри Михаилу Галустяну. Псевдопрезидент напомнил, что сыграл в сериале главу государства, в то время как Галустян играл охранника, бомжа и панду.

«Честно говоря, я так и не понял, какая у тебя мечта», — добавил он.

«Зеленский» также сказал, что положительно проявил себя по отношению к России, ведь после его разговора с президентом США Дональдом Трампом последнему собираются объявить импичмент.

В заключение комик в образе Зеленского выразил надежду на то, что в будущем команды КВН из России и Украины будут стоять на одной сцене.

Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. До избрания он был известен как руководитель студии «Квартал-95» и комедийный актер. Одной из самых ярких его ролей считается образ Василия Петровича Голобородько — учителя истории, который стал президентом.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Зеленский обозначил камень преткновения для выхода Украины из Минского процесса.