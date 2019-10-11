Зеленский обозначил камень преткновения для выхода Украины из минского процесса

Киеву придется выйти из минского процесса урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, если до 2020 года Верховная рада не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера». Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе так называемого пресс-марафона в четверг, 10 октября, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, « это автоматически произойдет, и тогда мы можем остаться один на один с Россией».

Как рассказывал 5-tv.ru, в ходе пресс-конференции Зеленский пытался снять с себя ответственность за происходящее в Донбассе. По его словам, вина лежит на предыдущем президенте Петре Порошенко. Лидер Незалежной общался с журналистами более 14 часов. Пресс-марафон закончился 11 сентября в 00:10.

Ранее в ходе пресс-марафона Владимир Зеленский рассказал об отсутствии планов встречи с Путиным.