В российских компаниях новогодним корпоративам теперь предпочитают ЗОЖ

Новая тенденция наметилась осенью 2019 года в преддверии новогодней поры, которая ранее для сотрудников российских компаний знаменовалась корпоративами. По словам представителя Ассоциации менеджеров России Вадима Ковалева, отныне руководители организаций отказываются от таких мероприятий в пользу повышения устоев своей корпоративной культуры.

« Сейчас очень многие компании — если говорить о тенденциях — вообще отказываются от безумных новогодних мероприятий со звездами шоу-бизнеса и со всеми вытекающими разгульными последствиями. Все больше компаний организуют вместо этого социальные мероприятия, волонтерские акции и стараются энергию сотрудников направить в это русло », — приводит ФАН его слова.

Эксперт считает, что шумные вечеринки с реками спиртного, безумными танцами и прочими компрометирующими сотрудников действиями будут уходить в прошлое.

« Бизнес будет менять свою активность, в том числе и за счет спортивных мероприятий, которые однозначно положительно воспринимаются обществом и сотрудниками », — считает он.

Вместе с тем в поисковике «Яндекс» при вводе слова «новогодний» на втором месте после «беспредела» появляется именно «корпоратив».

yandex.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывает на новогодних корпоративах в богатых компаниях.