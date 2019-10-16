В российских компаниях новогодним корпоративам теперь предпочитают ЗОЖ

Новая тенденция наметилась осенью 2019 года в преддверии новогодней поры, которая ранее для сотрудников российских компаний знаменовалась корпоративами. По словам представителя Ассоциации менеджеров России Вадима Ковалева, отныне руководители организаций отказываются от таких мероприятий в пользу повышения устоев своей корпоративной культуры.
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Эксперт считает, что шумные вечеринки с реками спиртного, безумными танцами и прочими компрометирующими сотрудников действиями будут уходить в прошлое.
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Вместе с тем в поисковике «Яндекс» при вводе слова «новогодний» на втором месте после «беспредела» появляется именно «корпоратив».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывает на новогодних корпоративах в богатых компаниях.