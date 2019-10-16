  1. Пятый канал
  4. В российских компаниях новогодним корпоративам теперь предпочитают ЗОЖ

В российских компаниях новогодним корпоративам теперь предпочитают ЗОЖ

, 5:41 Фото 46

По мнению экспертов, постепенно бурные вечеринки в конце каждого декабря останутся лишь воспоминаниями, хоть и не всегда приятными.

Фото: www.globallookpress.com /Victor Lisitsin

Новая тенденция наметилась осенью 2019 года в преддверии новогодней поры, которая ранее для сотрудников российских компаний знаменовалась корпоративами. По словам представителя Ассоциации менеджеров России Вадима Ковалева, отныне руководители организаций отказываются от таких мероприятий в пользу повышения устоев своей корпоративной культуры.

«Сейчас очень многие компании — если говорить о тенденциях — вообще отказываются от безумных новогодних мероприятий со звездами шоу-бизнеса и со всеми вытекающими разгульными последствиями. Все больше компаний организуют вместо этого социальные мероприятия, волонтерские акции и стараются энергию сотрудников направить в это русло», — приводит ФАН его слова.

Эксперт считает, что шумные вечеринки с реками спиртного, безумными танцами и прочими компрометирующими сотрудников действиями будут уходить в прошлое.

«Бизнес будет менять свою активность, в том числе и за счет спортивных мероприятий, которые однозначно положительно воспринимаются обществом и сотрудниками», — считает он.

Вместе с тем в поисковике «Яндекс» при вводе слова «новогодний» на втором месте после «беспредела» появляется именно «корпоратив».

yandex.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывает на новогодних корпоративах в богатых компаниях.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.25
-0.12 70.85
-0.08
Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!

Последние новости

6:27
«Это вторжение!»: сыктывкарцев удивил загадочный светящийся объект в небе
6:13
Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи на МКАД
6:02
Почему Ольга Бузова решила обратиться к психологу?
5:41
В российских компаниях новогодним корпоративам теперь предпочитают ЗОЖ
5:18
Сын Александра Овечкина впервые посетил хоккейный матч отца
5:00
Супруга Эммануила Виторгана избавилась от темнокожей няни своей дочери

Сейчас читают

Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!
Ольга Бузова перестала скрывать отношения с популярным блогером
Тело пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной нашли в техническом колодце

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев