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Почему Ольга Бузова решила обратиться к психологу?

, 6:02 Видео 58

Программа «Светская хроника» разобралась в душевных терзаниях звезды.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 636

Ольга Бузова по-прежнему одинока. А ее экс-супруг Дмитрий Тарасов регулярно делится фотографиями счастливой семейной жизни на своей странице в соцсети. Большой дом, дочка и жена, которая ждет второго ребенка! Ольга тем временем собирается к психологу! Что беспокоит артистку? Как ей простить бывшего мужа и построить новые отношения? Какими качествами должен обладать мужчина, достойный руки и сердца самой Бузовой? Программа «Светская хроника» на Пятом канале разобралась в проблемах артистки.

«Шуба есть, бриллианты есть, накормлена, обута, одета, бери меня!» — шутит звезда.

Карьера Ольги Бузовой стремительно идет в гору. Собственная коллекция одежды, магазины бижутерии, съемки в рекламе, сеть ресторанов здорового питания — Бузова везде. Но сама звезда признается: главной страстью для нее остается музыка. Оля прочно обосновалась в российском шоу-бизнесе и сдавать позиции не намерена.

«Пока я еще полностью себя не реализовала на сцене и впереди грандиозные планы, я уже готовлюсь к следующему году. Еще этот не закончился, а я уже в 2020-м. Я уже знаю, что и когда у меня выходит в этом году», — говорит Бузова!

Лишь одно тревожит Ольгу — ее сердце до сих пор свободно. Бузова даже готова обратиться к психологу, чтобы понять причину затянувшегося одиночества.

«Наверное, мне бы больше хотелось не с философом пообщаться, а может быть с психологом. И спросить у психолога, почему я до сих пор одна, что во мне не так, я же идеальна!» — сокрушается она.

Бузова — завидная невеста. За прошедший год артистка стала самой богатой женщиной в отечественном шоу-бизнесе. Она заработала более 250 миллионов рублей!

«Я ничего не боюсь, я летала на канатах, тут недавно меня в погреб со змеями погружали. Поэтому человеческие возможности, вы знаете, они безграничны. И если мы чего-то действительно хотим в этой жизни — чему-то научиться, что-то сделать, то стоит только захотеть», — не сдается Ольга.

Но несмотря на миллионы на счету и бешеный успех, дома звезду ждут только любимые собаки. А подарками Бузову засыпают лишь поклонники.

«Мне и шубы дарят, и пуховики, все меня пытаются накормить, одеть. Понимаете? Они выполняют функцию мужчины. Представляете, моему мужу будущему так повезет!» — говорит Бузова.

Звезда рассказывает: у нее нет завышенных требований к избраннику. Оле, как обычной женщине, хочется внимания:

«Для нас для девочек это важно, и я продолжаю говорить о том, что за нами должны ухаживать. Девочки, девчулечки мои. Мужчины должны добиваться, мужчины должны бороться».

Но готова ли певица к новым романам? Ведь она не раз жаловалась, что тяжело переживает расставание с Дмитрием Тарасовым. После предательства супруга артистка долго приходила в себя. Но именно разбитое сердце подсказало тогда Ольге Бузовой, что ее истинное призвание — сцена!

«Я сегодня прилетела как раз-таки из Омска, у меня был тур по дальнему востоку 12 дней — 8 городов — 8 солдаутов. Стадионы, площадки и в филармонии я выступала. И конечно я привезла — и икры южно-сахалинской, и колбаску» — делится Ольга подробностями тура.

Певица и футболист расстались три года назад, но забыть детали скандального развода оказалось не так просто:

«Любовь она строится именно на этом — на доверии, на честности, на порядочности, на открытости. А когда в любви замешаны другие события, это уже не любовь».

Психолог уверен: чтобы начать новую жизнь, нужно отпустить экс-супруга. У спортсмена давно другая семья. Пора и Ольге забыть прошлые обиды.

«Ей, естественно, не хватает сейчас семьи. В ее возрасте уже надо детишек рожать, чтобы наполнять пространство положительными, новыми эмоциями. И Ольга интуитивно чувствует, что сердце у нее лежит к другому — ей в данный момент необходим человек, который направит ее на ее жизненный путь», — считает семейный психолог Ольга Романив.

Сама Бузова уверена — счастье не за горами. Достойный мужчина непременно появится, стоит просто немного подождать. А пока звезда продолжает радовать поклонников творческими успехами.

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Тема:
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