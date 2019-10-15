Что случилось с бизнесом Натальи Бочкаревой после скандала с наркотиками?

Наталья Бочкарева оказалась в центре нового скандала. СМИ сообщают: после того как появилась информация об инциденте с наркотическим веществом, актрису лишили помещений, где располагалась ее театральная студия. При этом сама артистка это не подтверждает.

Что сейчас происходит в жизни Натальи Бочкаревой? Действительно ли ее попросили освободить классы для занятий? И почему теперь в прессе пишут, что у актрисы парализовало часть лица? Ответы на вопросы нашла программа «Светская хроника» на Пятом канале.

На позапрошлой неделе в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на актрису Наталью Бочкареву, рассказывает полицейским, что у нее есть наркотическое вещество:

«Я имею свернутую купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором остатки вот этого вещества».

Героиня видео представилась полным именем. И автомобиль, на котором она передвигалась, также принадлежит Наталье Владимировне Бочкаревой. Однако актриса выпустила опровержение и заявила — на кадрах не она!

Однако арендодатели, у которых Бочкарева снимала помещения для своей театральной студии, не поверили в искренность актрисы и попросили покинуть здание. Об этом рассказал друг актрисы Андрей Ковалев:

«У Наташки ведь огромный детский центр, где занимаются дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей. И вдруг ее оттуда сразу стали выселять… Только-только что-то там прозвучало, и вдруг: „Уезжайте от нас, уезжайте от нас!“ Непорядочно, господа. Некрасиво».

Только сама актриса не спешит делать громкое заявление о переезде студии. Бочкарева даже выложила на странице в соцсети ролик с мастер-классом, который она проводит в тех же интерьерах.

Более того, запись в школу по-прежнему продолжается. По словам администратора, студия располагается на том же месте. Месячный абонемент можно приобрести за десять тысяч рублей.

«Вы сначала заполняете анкету, и мы пригласим вас на прослушивание», — рассказала администратор школы-студии Натальи Бочкаревой

Однако представители института, где располагалась студия Бочкаревой, другого мнения. Они рассказывают, что школы искусств здесь больше нет.

«Она официально съехала», — заявили в приемная московского Института мировых цивилизаций. Однако причину переезда не комментируют.

Действительно, в классах, в которых Наталья разместила собственные картины и учебный инвентарь, теперь пусто. Сотрудники соседних студий рассказывают, что все вывезли отсюда в спешке.

Бывший пиар-агент Бочкаревой Дарья Дьяченко считает — актрису подставили. По ее мнению, кто-то намеренно подстроил скандал с наркотиками. Дьяченко уверяет — у Натальи много недоброжелателей:

«Мы с Наташей не работаем уже около девяти месяцев, но периодически меня атакуют ее недоброжелатели. Вот, к примеру, в июне настойчиво писал некий инкогнито с просьбой выйти на переговоры, чтобы за кругленькую сумму денег я поведала какую-то информацию о Наташе. В общем, хотел вызвать во мне жажду мести, ведь мы с Бочкаревой расстались не на положительной ноте».

В адрес актрисы обрушился шквал критики. Видимо, из-за этого Наталья отключила комментарии в соцсетях. Бочкарева перестала выходить на связь. А соседи актрисы рассказали, что давно не видели ее:

«Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу».

Кроме того, в прессе появилась информация, что на фоне стресса у артистки держится высокая температура и парализовало половину лица.

«У нее сейчас тяжелое очень состояние, у нее парализовано половина лица. Вы представляете, что это такое для актрисы? Сколько людей на нее набросилось! Сколько людей хайп на ней ищут. Сколько там всякие мемы придумывают, понимаешь. Ну не знаю. На крови практически», — говорит Андрей Ковалев.

Однако недавно Бочкарева ответила журналистам, что уже чувствует себя хорошо. Наталья не раскрыла свои планы на будущее, ответила на все вопросы фразой «вы скоро все узнаете».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания звезды «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой с кокаином.