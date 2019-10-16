Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии

Протесты в центре Барселоны стали еще более агрессивными. В результате столкновений уже пострадали более 70 митингующих. В эти минуты на улицах города остаются десятки тысяч человек. Манифестанты жгут покрышки и мусорные баки, забрасывают полицейских бутылками и петардами. Правоохранители применяют дубинки и резиновые пули. И явно не справляются, ждут подкрепления столичных гвардейцев.

Похожая ситуация в соседних регионах. За организацию беспорядков уже задержаны 25 человек. Люди вышли на улицы после того, как Верховный суд Испании огласил приговор и отправил в тюрьму на 13 лет тех политиков, которые выступали за независимость Каталонии и организовали референдум. Жители региона сочли приговор слишком суровым.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские туристы застряли в аэропорту Барселоны из-за беспорядков.