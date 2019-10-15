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Российские туристы застряли в аэропорту Барселоны из-за беспорядков

, 11:29 Эфирная новость 145

Из-за столкновений сторонников независимой Каталонии с полицией аэропорт Барселоны на осадном положении. Отменены более ста рейсов.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

Российские туристы оказались в центре столкновений испанских манифестантов с полицией.

В аэропорту Барселоны шли бои сторонников независимости Каталонии с правоохранителями. Из-за беспорядков были отменены более сотни рейсов. Несколько часов здание воздушной гавани было фактически на осадном положении.

«Самые большие проблемы именно на первом этаже. Там манифестанты, они кричат, они не пропускают никого ни внутрь, ни наружу из аэропорта. На самом деле был момент, когда у меня было ощущение, что мы не пройдем и как попасть внутрь аэропорта. Но мы это сделали», — рассказывает очевидец событий.

Хаос царил и на улицах города. Протестующие блокировали дороги, штурмовали вокзалы и станции метро. Во время беспорядков пострадали около 80 человек. К этому часу ситуация стабилизировалась. Акции вспыхнули после того, как Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам движения за независимость региона. Максимальный срок — 13 лет — получил бывший замглавы автономии.

Лишение свободы грозит и экс-главе Каталонии Карлосу Пучдемону. Суд выдал новый ордер на его арест. Сам политик сейчас скрывается в Бельгии.

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