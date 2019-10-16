Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 73,6 лет

Средняя продолжительность жизни граждан России выросла до 73,6 лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, к такому выводу в ведомстве пришли на основании данных за последние восемь месяцев 2019 года.

«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем — на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года», — цитирует агентство заявление пресс-службы ведомства.

По мнению аналитиков Минздрава, это произошло, благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней. Исследования показали, что показатель общей смертности на одну тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

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