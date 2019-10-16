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  4. Видео: SSJ100 с инновационными крыльями успешно прошел летные испытания

Видео: SSJ100 с инновационными крыльями успешно прошел летные испытания

, 18:05 Видео 56

Обновление конструкции российского самолета повысит его эффективность и даст преимущества среди других лайнеров в своем классе.

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Фото, видео: Sukhoi Civil Aircraft; 5-tv.ru

На аэродроме Жуковский в Подмосковье завершились испытания обновленного Sukhoi Superjet 100 с горизонтальными законцовками крыла — сайберлетами (от английского saber — сабля), сообщили в компании «Гражданские самолеты Сухого».

Инновационную разработку создали специально для SSJ100. Новая саблевидная форма крыла отныне выгодно отличает эти самолеты от других лайнеров в своем классе и ставит их в один ряд с ведущими иностранными моделями. Как подтвердили испытания, использование сайберлетов улучшает управляемость машины, увеличивает подъемную силу, что позволяет использовать укороченные полосы, снижает уровень шума в салоне.

Кроме того, увеличение подъемной силы снижает объем выбросов углерода и расход топлива. В будущем это позволит авиакомпаниям, использующим SSJ100, экономить до десяти миллионов рублей в год, уверены разработчики. Саблевидные законцовки могут устанавливаться как при производстве будущих Sukhoi Superjet 100, так и на действующие лайнеры. Их введут в строй после сертификации самолета в таком виде. Улучшенная модель успешно прошла летные испытания.

Sukhoi Civil Aircraft

В испытаниях было задействовано два самолета SSJ100 с заводскими номерами: 95032 и 95157 с установленными горизонтальными законцовками крыла. Пилоты опробовали лайнер измененной конструкции в воздухе, чтобы понять, как ведет себя машина в условиях обледенения на большой высоте. Для этого один из двух экспериментальных самолетов имел на крыльях имитаторы ледяных наростов специальной формы. Летная программа насчитывала 140 полетов. За время их выполнения летчики проверили устойчивость и управляемость, работу основных систем, полеты на прочность, критические углы атаки, характеристики взлета и посадки нового SSJ100.

Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на SSJ100, стала результатом комплекса расчетных исследований, конструкторских и экспериментальных работ, проведенных разработчиком самолета — компанией Гражданские самолеты Сухого (в составе ОАК) при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

«Sukhoi Superjet 100 — динамично развивающийся проект, который постоянно совершенствуется. Установка законцовок поспособствует улучшению взлетно-посадочных характеристик самолета. Более того, повысится топливная эффективность воздушного судна — авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%», — отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По итогам масштабных наземных и летных испытаний самолет SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла будет сертифицирован. Данная особенность конструкции будет предлагаться заказчикам и эксплуатантам как опциональное предложение.

Компания «Гражданские самолеты Сухого» запустила программу модернизации SSJ100, чтобы расширить рынок сбыта и поддержания конкурентоспособности самолета.

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