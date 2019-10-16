Драка менеджера Rammstein с охранником в Петербурге попала на видео

Драка менеджера немецкой рок-группы Rammstein Анара Рейбанда с охранником пристани на Адмиралтейской набережной в Петербурге попала на видео.

Инцидент произошел в ночь на 15 октября на пристани «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной. Компания в сопровождении Рейбанда попыталась пройти мимо турникета, сняв цепочки. Охранник сделал им замечание, после чего вступил в спор с Рейбандом. Разговор завершился потасовкой.

На кадрах, попавших в распоряжение 5-tv.ru, видно, что звездный импрессарио уже практически ушел, когда вслед ему охранник бросил очередную фразу, после которой Анар Рейбанд вернулся и ударил сотрудника яхтенной компании. Сопроводив побои нецензурной бранью.

Ранее 5-tv.ru публиковал объяснение менеджера немецкой рок-группы Rammstein по поводу драки с охранником в Петербурге.