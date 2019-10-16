Драка менеджера Rammstein с охранником в Петербурге попала на видео

Драка менеджера немецкой рок-группы Rammstein Анара Рейбанда с охранником пристани на Адмиралтейской набережной в Петербурге попала на видео.
На кадрах, попавших в распоряжение 5-tv.ru, видно, что звездный импрессарио уже практически ушел, когда вслед ему охранник бросил очередную фразу, после которой Анар Рейбанд вернулся и ударил сотрудника яхтенной компании. Сопроводив побои нецензурной бранью.
Ранее 5-tv.ru публиковал объяснение менеджера немецкой рок-группы Rammstein по поводу драки с охранником в Петербурге.