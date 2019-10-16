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  4. Драка менеджера Rammstein с охранником в Петербурге попала на видео

Драка менеджера Rammstein с охранником в Петербурге попала на видео

, 15:05 Эксклюзивное видео 124

Звездный импрессарио ударил охранника пристани на Адмиралтейской набережной после того, как тот обругал его матом.

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Фото, видео: Instagram @reiband; 5-tv.ru

Драка менеджера немецкой рок-группы Rammstein Анара Рейбанда с охранником пристани на Адмиралтейской набережной в Петербурге попала на видео.

Инцидент произошел в ночь на 15 октября на пристани «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной. Компания в сопровождении Рейбанда попыталась пройти мимо турникета, сняв цепочки. Охранник сделал им замечание, после чего вступил в спор с Рейбандом. Разговор завершился потасовкой.

На кадрах, попавших в распоряжение 5-tv.ru, видно, что звездный импрессарио уже практически ушел, когда вслед ему охранник бросил очередную фразу, после которой Анар Рейбанд вернулся и ударил сотрудника яхтенной компании. Сопроводив побои нецензурной бранью.

Ранее 5-tv.ru публиковал объяснение менеджера немецкой рок-группы Rammstein по поводу драки с охранником в Петербурге.

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