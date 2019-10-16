Ульяновские депутаты устроили потасовку, обсуждая ЖКХ

Горячие страсти бушуют в законодательном собрании Ульяновской области. Во время обсуждения проблем местного ЖКХ, у народных избранников закончились аргументы, и они перешли к оскорблениям. Глава комитета обвинил своего коллегу в нетрадиционной ориентации. Такого мужчина не стерпел и бросился к своему оппоненту выяснять отношения.

Участников потасовки удалось разнять, до рукоприкладства не дошло. Примечательно, что во время конфликта большинство чиновников, которые присутствовали на совещании, не пытались остановить соперников. Такое непарламентское поведение депутатов их нисколько не удивило.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда украинского народного депутата Олега Ляшко шишка на лбу.