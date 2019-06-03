Тростью по лбу. Журналисты выяснили, откуда у депутата Рады Ляшко шишка

Украинские журналисты обратили внимание, что лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в последнее время избегает появляться на публике, и выяснили, что у народного избранника на голове шишка, которую он старается скрыть.
В результате небольшого расследования интернет-изданию «Страна.ua» удалось узнать, что 46-летнего Ляшко около двух недель назад огрел тростью по лбу бывший соратник по партии Игорь Мосийчук.
Говорят, конфликт произошел еще до выхода последнего из рядов «Радикальной партии».
Между тем сам Мосийчук все отрицает.
Стоит отметить, что известный своими радикальными высказываниями Игорь Мосийчук раньше уже использовал свою внушительную трость в качестве оружия. В декабре 2018 5-tv.ru рассказывал, что депутат Верховной Рады подрался в прямом эфире токшоу с экспертом.