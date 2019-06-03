Тростью по лбу. Журналисты выяснили, откуда у депутата Рады Ляшко шишка

Украинские журналисты обратили внимание, что лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в последнее время избегает появляться на публике, и выяснили, что у народного избранника на голове шишка, которую он старается скрыть.

В результате небольшого расследования интернет-изданию «Страна.ua» удалось узнать, что 46-летнего Ляшко около двух недель назад огрел тростью по лбу бывший соратник по партии Игорь Мосийчук.

Говорят, конфликт произошел еще до выхода последнего из рядов «Радикальной партии».

«Причина ссоры — глобальный скандал. Общая ситуации внутри партии — деньги, бюджет, медиа поддержка, развал структуры», — цитирует издание свой источник в партии.

Между тем сам Мосийчук все отрицает.

«Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо», — сказал нардепа в телефонном разговоре с корреспондентом «Страна.ua».

Стоит отметить, что известный своими радикальными высказываниями Игорь Мосийчук раньше уже использовал свою внушительную трость в качестве оружия. В декабре 2018 5-tv.ru рассказывал, что депутат Верховной Рады подрался в прямом эфире токшоу с экспертом.