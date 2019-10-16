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«Обалденная фигура»: актриса Никифорова выложила пляжное фото в купальнике

, 18:22 Фото 86

Поклонники захотели «согреть» звезду сериалов «Ленинград 46» и «Султан моего сердца».

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Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official

Актриса театра и кино Александра Никифорова порадовала своих подписчиков в Instagram фотографией в купальнике. Из ее записи становится понятно, что «летние» съемки могут проводиться и в октябре.

«Мы играем в волейбол и в то, что на дворе лето! А во что играете вы?» — шутливо подписала Никифорова фотографию, на которой лежит на песке с раскинутыми в стороны руками.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Подписчики отметили прекрасный внешний вид любимицы. Некоторые обратили внимание на то, что ей очень идет купальник, другие — на стройную фигуру, а также необходимость «согреть» звезду.

«Умница! Красавица! Спортсменка! Одним словом — голубка»;

«Александра, прекрасная! Как же вам идет этот цвет купальника. А вашей фигуре могут позавидовать даже молодые девушки»;

«Дикое желание согреть вас: укрыть теплым одеялом», — написали пользователи.

Также подписчики ответили на вопрос Никифоровой. Многие отнеслись к нему с юмором.

«В работабол»;

«„Играем» в рыбаков, собирателей грибов и созерцателей нашей волжской красоты»;

«А мы снег убираем, и нам тоже жарко», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Султана моего сердца» Александра Никифорова в морской форме исполнила зажигательную песню.

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