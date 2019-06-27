Звезда «Султана моего сердца» в морской форме исполнила зажигательную песню

, 15:27 Видео 226

Позитивный видеоролик Александра Никифорова опубликовала на своей странице Instagram.

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Фото, видео : Instagram @alexandra_nikiforova_official

Российская актриса Александра Никифорова, известная своей ролью в сериале «Султан моего сердца», продолжает радовать подписчиков новыми фото и видео в Instagram, на которых запечатлены самые яркие моменты ее жизни. В среду, 26 июня, звезда выложила на своей странице ролик, записанный в перерывах между съемками.

На кадрах теледива в компании других артисток в морской форме исполняет песню группы Браво «Любите девушки». Во время своего номера актрисы зажигательно танцуют.

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Как рассказала на своей странице другая актриса Александра Каштанова, девушки принимают участие в съемках фильма, описывающего времена 70-х годов.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Видеозапись с ярким номером артисток за несколько часов набрала более 20 тысяч просмотров. Пользователи наперебой писали в комментариях, что у Никифоровой превосходно получается заряжать подписчиков энергией и позитивом.

«Браво! Мы с дочкой и подпеваем и танцуем!»

«Сашенька, второй день любуемся фееричными выступлениями ВИА „Черноморочка“. Такой заразительный позитив!»

«Сашенька! Да, классные вы все девчонки. Здорово поете!»

«Что называется, не в бровь, а в глаз! Но у всех домашних мальчиков есть шанс однажды повзрослеть, но это будет совсем другая история! Саша, просто феерично!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никифорова отметила годовщину выхода сериала.

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