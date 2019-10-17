Поклонники в восторге от нежной любви Никиты Ефремова и Марии Иваковой

Ведущая «Орла и решки» Мария Ивакова подтвердила роман с актером Никитой Ефремовым (сыном Михаила Ефремова — Прим. ред). Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Love is by (Любовь — это… — Прим. ред)», — подписала Ивакова снимок.
На полной нежности фотографии ведущая популярной передачи обнимается с Никитой Ефремовым. Они оба смотрят друг другу в глаза.
На теплоту снимка отреагировали и подписчики Иваковой.
«Столько нежности и тепла в этом моменте!»
«Обожаю такие фото! Сколько страсти без голых тел. Фото с историей»
«Очень нежное и светлое фото», — написали пользователи.
Как писал 5-tv.ru, ранее Мария Ивакова неоднократно выкладывала совместные фото и видео с Никитой Евремовым. В одном из роликов они полуголые самозабвенно отплясывали на яхте.