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Звезда «Орла и решки» и Ефремов-младший устроили странные пляски на яхте — видео

, 14:29 Видео 2 662

Пользователи уже продолжительное время обсуждают возможный роман между знаменитостями — Никитой Ефремовым и Марией Иваковой.

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Фото, видео : Instagram @maria_ivakova

Сын актера Михаила Ефремова — Никита и звезда телепрограммы «Орел и решка» Мария Ивакова устроили дикие пляски на яхте во время отдыха в Италии. Ролик, который очень сильно развеселил пользователей, в Instagram разместила телеведущая.

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«По многочисленным просьбам отправляю наше дикое танцевальное видео в ленту. Отмечайте ваших самых отчаянных друзей, которые способны на такие танцы», — подписала видео Ивакова.

Подписчики звезды «Орла и решки» тут же последовали ее просьбе, а некоторые из них признались, что вот уже несколько минут не могут остановить смех.

«Как перестать это смотреть?» — озадачился один из них.

«Вот вы можете, а!» — восхитился юзер.

«Блин, скоро в отпуск, надо тоже будет так отжечь», — прокомментировал пользователь.

Пару месяцев назад в сети появились слухи, что сын Ефремова якобы завел роман с Марией Иваковой. Однако сами знаменитости эти слухи не комментируют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефремов и Ивакова появились вместе на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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