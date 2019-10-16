Военные атташе США задержаны близ секретного полигона у Северодвинска

На железнодорожной станции Северодвинск при проверке пассажиров поезда, следовавшего по маршруту «Ненокса — Северодвинск», были обнаружены трое граждан США, которых заподозрили в нарушении правил пребывания в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, военно-морской атташе при посольстве Соединенных Штатов, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кертис, атташе при северамериканском посольстве Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Данн, пребывая на территории Северодвинска, входящего в перечень территорий России с регламентированным посещением для граждан иностранных государств, не имели при себе необходимые для пребывания в этом городе документы.

Граждане США подозреваются в совершении административного преступления по статье 18.8 КоАП РФ пункт 1.1 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Ненокса — ближайший населенный пункт к полигону, где 8 августа произошло ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне под Северодвинском.