Сногсшибательные наряды и грандиозные декорации: Как прошел ужин у Рудковской

Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко во вторник, 15 сентября, в своем особняке принимали гостей. Звездные супруги устроили у себя дома званый ужин и провели его по высшему разряду.

Потрясающие декорации, живые цветы нежных оттенков, изысканные скульптуры, экзотические блюда — знаменитости были приятно удивлены убранством вечера. По словам Рудковской, она даже специально пригласила французских дизайнеров, которые помогли воссоздать парижский шик.

К слову, сама хозяйка особняка тоже подготовилась к ужину основательно. Она надела черное элегантное платье в пол и лодочки в тон. Среди звездных гостей особо отличились ведущая Ксения Собчак и супермодель Наталья Водянова. Журналистка появилась на мероприятии в ослепительно белом костюме, а российская красавица затмила публику, примерив силуэтное алое платье с глубоким декольте. Образ получился очень эффектным и ярким.

Instagram @rudkovskayaofficial

Поклонники не могли устоять перед великолепием светских львиц. Они восхищались каждой и даже затеяли спор насчет того, чей наряд получился самым неотразимым.

«Все очень красиво, стильно! Вечер красоты, истории, роскоши и успешности!»

«Какие все красотки!»

«Яна, вы просто выше всех похвал!»

«Образ Водяновой — это нечто!»

«Все на высшем уровне! Шикарно!» — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковскую в платье диснеевской героини засмеяли в соцсетях.