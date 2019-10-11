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  4. «Староватая Золушка» Рудковскую в платье диснеевской героини засмеяли в соцсетях

«Староватая Золушка» Рудковскую в платье диснеевской героини засмеяли в соцсетях

, 18:46 Видео 872

Продюсер готовит новогоднее ледовое шоу и выложила в сеть видео, на котором красуется в настоящем бальном наряде Золушки.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Яну Рудковскую засмеяли в соцсетях за видео, на котором она красуется в воздушном голубом платье Золушки. Пару роликов продюсер выложила на своей странице в Instagram.

«Снимаем кое-что интересное в атмосферном кафе „ПушкинЪ“ для нашего новогоднего ледового шоу „Золушка“ Евгения Плющенко. Я убегаю от камеры в настоящем платье Золушки которое Саша Терехов сшил для диснеевской Золушки, и я его купила на благотворительном аукционе», — написала она.

Instagram @rudkovskayaofficial

У поклонников Яны кадры вызвали восхищенные возгласы, однако некоторые сочли, что грудь не очень вписывается в наряд.

«Невероятное платье!»

«Очень красиво, напоминает цветок льна».

«Потрясающе!!!!! Очень нежно и воздушно!!! Даже немного загадочно».

«Да, простите, с грудью перебор в беге. Все дело испортило. А так красиво», — пишут они.

Однако другая часть подписчиков сочла, что образ немного не подходит 44-летней Рудковской.

«Скорее, молодая очаровательная фея, золушка помоложе…»

«Для Золушки старовата, уж простите…»

«Не для вас платье, всему свое время».

«Староватая золушка…»

«Тете уже под полтинник, все принцесса, Золушка, не солидно и смешно», — возмущаются хейтеры.

Третьи оказались недовольны самим фактом владения Рудковской этим платьем принцессы.

«Платье стоит как квартира».

«Яне видно в детстве не хватало платьев, теперь по полной отрывается».

«Представляю какие туфельки у золушки…» — иронизируют злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru писал, что хейтеры высмеяли походку Яны Рудковской и посоветовали взять несколько уроков движения.

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