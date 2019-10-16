Посольство США подтвердило задержание военных атташе в Северодвинске

Посольство США в Москве подтвердило задержание американских дипломатов близ секретного полигона в Северодвинске. Как сообщили в ведомстве, военные атташе находились в официальной поездке и предупредили об этом министерство обороны России, пишет Интерфакс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое граждан США, в том числе военно-морской атташе при посольстве Соединенных Штатов, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кертис, атташе при североамериканском посольстве Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Данн были сняты с поезда, следовавшего по маршруту «Ненокса — Северодвинск». Американцев заподозрили в совершении административного преступления по статье 18.8 КоАП РФ пункт 1.1 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).