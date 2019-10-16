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  4. Приятель водителя Porsche, угодившего в ДТП с такси, отобрал телефон у журналиста РЕН ТВ

Приятель водителя Porsche, угодившего в ДТП с такси, отобрал телефон у журналиста РЕН ТВ

, 23:44 Эксклюзивное видео 70

По предварительной информации, четыре человека получили травмы в результате ДТП.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Предположительно приятель водителя Porsche забрал телефон у журналиста РЕН ТВ, который работал в тот момент на месте ЧП. Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль Ferrari, на котором отсутствовали номера, приехал к месту ДТП с Porsche.

Молодой человек отобрал телефон у корреспондента, а затем удалил с мобильного устройства видеозапись. Только спустя некоторое время телефон журналисту РЕН ТВ вернули.

Авария с участием Porsche и такси произошла 16 октября вечером на пересечении проспекта Вернадского и Лобачевского.

По предварительным данным, помощь врачей понадобилась четырем людям — все они, по словам свидетелей ЧП, находились в автомобиле такси. Их жизни ничего не угрожает.

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