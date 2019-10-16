Приятель водителя Porsche, угодившего в ДТП с такси, отобрал телефон у журналиста РЕН ТВ

Предположительно приятель водителя Porsche забрал телефон у журналиста РЕН ТВ, который работал в тот момент на месте ЧП. Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль Ferrari, на котором отсутствовали номера, приехал к месту ДТП с Porsche.

Молодой человек отобрал телефон у корреспондента, а затем удалил с мобильного устройства видеозапись. Только спустя некоторое время телефон журналисту РЕН ТВ вернули.

Авария с участием Porsche и такси произошла 16 октября вечером на пересечении проспекта Вернадского и Лобачевского.