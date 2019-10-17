Момент жесткого столкновения Porsche и такси сняла камера наблюдения

Момент серьезного столкновения Porsche и автомобиля такси запечатлели камеры наблюдения. ДТП произошло на юго-западе столицы на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского вечером 16 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате аварии пострадали четыре человека: Андриана С, Доминика П., Марика Я, Махамадрасул А.

На месте происшествия работают службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приятель водителя Porsche забрал телефон у журналиста РЕН ТВ, который работал в тот момент на месте ЧП и даже удалил несколько видеозаписей. Позже смартфон вернули владельцу.