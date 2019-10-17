  1. Пятый канал
  4. Момент жесткого столкновения Porsche и такси сняла камера наблюдения

Момент жесткого столкновения Porsche и такси сняла камера наблюдения

, 0:02 Эксклюзивное видео 89

Авария произошла вечером 16 октября на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Момент серьезного столкновения Porsche и автомобиля такси запечатлели камеры наблюдения. ДТП произошло на юго-западе столицы на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского вечером 16 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате аварии пострадали четыре человека: Андриана С, Доминика П., Марика Я, Махамадрасул А.

На месте происшествия работают службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приятель водителя Porsche забрал телефон у журналиста РЕН ТВ, который работал в тот момент на месте ЧП и даже удалил несколько видеозаписей. Позже смартфон вернули владельцу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!

Последние новости

0:53
Видео: как якутские фанаты подарили Бузовой корону с бриллиантами
0:33
Ерофеев день: что можно и категорически нельзя делать 17 октября
0:19
«Русская Кардашьян» в вызывающем белье и чулках пленила мужчин пышными формами
0:02
Момент жесткого столкновения Porsche и такси сняла камера наблюдения
23:44
Приятель водителя Porsche, угодившего в ДТП с такси, отобрал телефон у журналиста РЕН ТВ
23:37
«Голубая тусовка»: Бледанс, Стругачев и Тютрюмов спели песню Моисеева

Сейчас читают

Видео: полуголая Водонаева сделала себе приятное в массажном кабинете
Рэпер Тимати стал отцом во второй раз — трогательное фото
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев