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Зрители и критики негодуют после просмотра «Малефисента: Владычица тьмы»

, 3:38 Видео 27

Сиквел с оскароносной Анджелиной Джоли выходит в российский прокат 17 октября.

Фото, видео: Кадр из кинофильма "Малефисента: Владычица тьмы"

Кинокритики и многие зрители остались недовольны вышедшей на экраны лентой «Малефисента: Владычица тьмы», которая стала продолжением фантастической картины «Малефисента» с оскароносной Анджелиной Джоли.

Первый фильм вышел в 2014 году и в прокате собрал рекордные 760 миллионов долларов. Однако на этот раз картине уже не прочат такой успех — об этом свидетельствуют и эксперты в области киноиндустрии, и результаты специализированных букмерских компаний.

В основном, фильм называют однообразным и скучным, при этом некоторые сцены вызывают шок. Потому, уже видевшие фильм призывают не смотреть эту, казалось бы, сказку, со своими малышами, чтобы они не испугались.

«Малефисента» 2014 года была снята режиссером Робертом Стромбергом по сценарию Линды Вулвертон по мотивам всемирно известного диснеевского мультфильма 1959 года «Спящая красавица». Однако в сценарии акцент делается не на той девушке, которая, как писал Александр Пушкин, была «белолица и черноброва», а на ее завистнице — царице, так сильно мечтающей быть «всех румянее и белее». Нынешний сиквел повествует о дальнейших проказах этой особы — Малефисенты.

В российский прокат фильм выйдет в четверг, 17 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем секрет грима Анджелины Джоли для этой роли.

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