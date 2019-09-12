Видео: раскрыт секрет грима Анджелины Джоли для Малефисенты

Невероятное преображение Анджелины Джоли для роли в фильме «Малефисента: Владычица тьмы» запечатлела на видео и опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте кинокомпания Disney. Гримеры нанесли на голливудскую звезду «тонну» макияжа, и актриса на глазах впечатленных зрителей за минуту превратилась в «злую ведьму».

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В ролике Анджелину Джоли к съемкам готовит команда профессионалов. Знаменитости приклеивают скулы, заплетают тугие косы — чтобы не выбивались из-под рогов, красят и, наконец, просят вставить искусственные клыки. Поклонники фильма и самой голливудской звезды пришли в восторг от фантастического перевоплощения любимицы. Пользователи соцсети осыпали комплиментами актрису, сыгравшую Малефисенту, и поделились друг с другом впечатлениями от увиденного.

«Как же это круто!»

«Я хочу увидеть фильм уже только из-за этого!»

«Я знал, что скулы не настоящие! Но я думал это волшебство или протезирование!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 44-летняя Джоли сразила публику осиной талией на светском мероприятии.