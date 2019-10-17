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  4. По меньшей мере 200 человек задержаны в ходе беспорядков в Барселоне

По меньшей мере 200 человек задержаны в ходе беспорядков в Барселоне

, 6:46 Эфирная новость 15

Митингующие поджигают мусорные баки и забрасывают полицию «коктейлями Молотова».

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Барселона объята дымом и пламенем. В историческом центре города не утихают столкновения между радикально настроенными протестующими и полицией. Там идут настоящие уличные бои.

В стражей порядка летят камни и бутылки с «коктейлями Молотова». Спецзназ отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом

В столкновениях пострадали десятки человек, среди них много случайных прохожих и журналистов. Полиция задержала более 200 манифестантов.

По примерным подсчетам, на улицы Барселоны вышли 22 тысячи человек. Поводом для акций протеста стал суровый приговор Испанского суда, который отправил в тюрьму 12 политиков, выступающих за независимость Каталонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протестующие поджигают петарды и мусорные баки в Барселоне.

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