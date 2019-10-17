По меньшей мере 200 человек задержаны в ходе беспорядков в Барселоне

Барселона объята дымом и пламенем. В историческом центре города не утихают столкновения между радикально настроенными протестующими и полицией. Там идут настоящие уличные бои.

В стражей порядка летят камни и бутылки с «коктейлями Молотова». Спецзназ отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом

В столкновениях пострадали десятки человек, среди них много случайных прохожих и журналистов. Полиция задержала более 200 манифестантов.

По примерным подсчетам, на улицы Барселоны вышли 22 тысячи человек. Поводом для акций протеста стал суровый приговор Испанского суда, который отправил в тюрьму 12 политиков, выступающих за независимость Каталонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протестующие поджигают петарды и мусорные баки в Барселоне.