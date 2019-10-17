Центр Барселоны в огне. Манифестанты поджигают мусор, блокируют улицы.

Полиция пытается вытеснить протестующих, которые подошли слишком близко к зданию департамента внутренних дел при правительстве Каталонии.

Слышны звуки петард, в небе барражируют вертолеты. По самым приблизительным подсчетам, на улицы вышли не менее 22 тысяч человек. Все скандируют лозунги, горят файеры.

Демонстранты — сторонники независимой Каталонии. Их протесты продолжаются уже третьи сутки, сразу после того как Верховный суд Испании огласил приговор и отправил в тюрьму тех политиков, которые организовывали референдум в регионе и пытались добиться независимости.

Жители Каталонии сочли наказание слишком суровым, они требуют прекратить репрессии и освободить политзаключенных. Люди прибывают в Барселону со всей страны целыми колоннами, называя это «Маршем за свободу».

Митингующие угрожают правительству всеобщей забастовкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии.