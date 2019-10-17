Мать рэпера Тимати Симона Юнусова как настоящая бабушка испытывает безграничную любовь к своему новорожденному внуку Ратмиру, который появился на свет 16 октября.

59-летняя женщина разместила в Instagram черно-белое фото, на котором она заботливо держит на руках младенца и буквально светится счастьем.

« При непосредственном участии Тимати, made by Анастасия Решетова. Встречайте! Юнусов Ратмир Тимурович! Привет малыш, добро пожаловать в семью! Долгой и счастливой дороги тебе! » — подписала она снимок.

Instagram @simonachernomorskaya

Такая трогательная сцена не оставила равнодушными подписчиков, которые пожелали малышу расти крепким и здоровым.

Для Симоны Юнусовой это уже не первый опыт заботы о внуках — у Тимати от предыдущих отношений подрастает дочь Алиса, которой исполнилось пять лет.

Мама Ратмира — модель Анастасия Решетова — после родов чувствует себя хорошо. Во время беременности она часто делилась поклонниками впечатлениями, в том числе тем, как стремительно растет ее живот.