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Механизм взыскания долгов с дачников упрощается в России

, 9:17 Видео 74

Вступили в силу соответствующие изменения в Гражданском процессуальном кодексе.

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Фото, видео: ТАСС/Бушухин Валерий, /Бобылев Сергей, РИА Новости /Андрей Старостин, /Наталья Селиверстова

В России вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, согласно которым упрощается взыскание долгов с владельцев дачных участков.

Как поясняет «Экономика сегодня», до сих пор для взыскания долгов с дачников садоводческим товариществам нужно было подавать иск в суд. Теперь же можно будет просто обратиться в мировой суд, который выдаст так называемый судебный приказ. Документ будет направляться в банк, который спишет сумму долга со счета должника.

По данным издания, сейчас списке должников числится каждый десятый владелец дачного участка. У многих из них долг превышает 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельцев земельных участков и загородных домов обязали уведомлять местную администрацию о строительстве или реконструкции своих строений. В противном случае строение может быть признано самостроем и снесено.

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