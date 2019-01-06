Россиян обязали уведомлять государство о реконструкции своих дачных домов

Владельцы земельных участков, решившие построить дом или реконструировать старый индивидуальный или садовый, теперь обязаны направить в местную администрацию уведомление о планируемых работах. В противном случае могут возникнуть проблемы с оформлением прав на недвижимость, сообщает «Российская газета».

При этом, как пояснили в Росреестре, если строительство началось до 4 августа 2018 года, хозяин может без уведомления подать документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и госрегистрацию до 1 марта 2019 года. После этой даты уведомительный порядок о начале и окончании строительства или реконструкции жилых домов станет обязательным.

Местные органы власти должны будут рассмотреть уведомление в течение семи рабочих дней и согласовать строительство. По окончании стройки необходимо подать еще одно уведомление с приложением технического плана.

Если все требования Градостроительного кодекса соблюдены, администрация сама направит в Росреестр заявление о государственном кадастровом учете и госрегистрации прав на объект — опять же в течение семи рабочих дней. При этом у гражданина сохраняется право подать документы в Росреестр самостоятельно.

Если не пройти все эти процедуры, сооружение в судебном порядке может быть признано самостроем и снесено.

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