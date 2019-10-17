Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой

Где был Владимир Зеленский накануне, сейчас пытаются понять украинцы. В замешательство ввел пост в соцсетях, в котором пресс-служба президента перепутала две прибалтийские страны.

Фотографии о визите лидера Незалежной в Латвию сопроводили надписью — республика Литва. Досадную ошибку помощники Зеленского заметили и исправили спустя полчаса. Тем временем, пользователи сети рекомендовали команде президента чаще заглядывать в учебники географии. Впрочем, самого Зеленского знания пресс-секретарей в эти минуты явно не интересовали. Он был увлечен встречей с латвийскими парламентариями. В сейме украинского лидера особо заинтересовал молоток.

Игры Зеленского высмеяли пользователей сети. В комментариях они отметили, президент «еще не наигрался» и предположили, несмотря на вступление в должность он так и остался комиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пародию на Зеленского показали в КВН.