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Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой

, 13:00 Эфирная новость 16

Текст с ошибкой был опубликован на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

Где был Владимир Зеленский накануне, сейчас пытаются понять украинцы. В замешательство ввел пост в соцсетях, в котором пресс-служба президента перепутала две прибалтийские страны.

Фотографии о визите лидера Незалежной в Латвию сопроводили надписью — республика Литва. Досадную ошибку помощники Зеленского заметили и исправили спустя полчаса. Тем временем, пользователи сети рекомендовали команде президента чаще заглядывать в учебники географии. Впрочем, самого Зеленского знания пресс-секретарей в эти минуты явно не интересовали. Он был увлечен встречей с латвийскими парламентариями. В сейме украинского лидера особо заинтересовал молоток.

Игры Зеленского высмеяли пользователей сети. В комментариях они отметили, президент «еще не наигрался» и предположили, несмотря на вступление в должность он так и остался комиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пародию на Зеленского показали в КВН.

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