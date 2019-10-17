В Петербурге стартовал турнир «Питерские игры»

)«Кронверкские барсы», «Байкальские волки» и еще десять студенческих спортивных клубов со всей страны участвуют в «Питерских играх». Необычные соревнования открылись сегодня в Петербурге. Это не только турниры по баскетболу, настольному теннису, плаванию. Но и обмен идеями, презентация проектов, неформальное общение.

«Это молодежная тусовка, яркие молодежные мероприятия», — отметил заместитель начальника управления по физкультуре и спорту Университета ИТМО Дмитрий Русанов.

Проект «Питерские игры» получил грант, как один из победителей конкурса молодежных инициатив, который проходит под эгидой платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге депутаты хотят запретить детям посещать квесты.