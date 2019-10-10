Петербурге депутаты хотят запретить детям посещать квесты

Петербургские депутаты первыми в России начали квест по регламентации этого вида развлечений. Первым делом решили определить, что это за «развлекательное мероприятие».

Квест — это интеллектуальное развлекательное мероприятие, проводимое в помещении, покидание которого участниками мероприятия невозможно до решения поставленных организатором задач посредством применения умственных или творческих способностей участников».

После они хотят запретить посещать квесты детям до 14 лет. Чтобы не травмировать психику. Кто знает, что там за испытания. Последние четыре года в России бум «игровых комнат». Как правило, по мотивам популярных компьютерных или кино сюжетов.

Попытки узаконить «бродилки» были неоднократные, особенно после ЧП, когда участники получали реальные травмы. Привлечь организаторов — отдельный квест, они оправдываются — вы же знали на что шли.

Закрепление понятия в законе, позволит перейти на новый уровень, ввести требования безопасности для квеста, лицензии, проверки, штрафы, наконец. Есть ли выход из этого законодательного лабиринта узнал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пятерых девушек подожгли на экстремальном квесте в Саратове.