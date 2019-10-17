Поклонники дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина два дня гадают, с кем секретничала маленькая Лиза. На фанатской страничке очаровательной девочки в Instagram появился снимок, сделанный по всей видимости на каком-то детском празднике. На фото нарядной и загадочно улыбающейся Лизе что-то шепчет на ушко девушка, лица которой не видно, потому что она закрыла его рукой. Многим подписчикам показалось, что незнакомка — старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. В результате комментариях разгорелись жаркие споры.

Instagram @elizaveta_galkinaaa

«Секрет от мамочки»;

«Сестрички Кристина и Лизочка»;

«Сестрички красотки, маме на радость!»

«Где тут в сестрички? Очки купите!»

«Это не Кристина, это няня!»

«Это Оксана???»

«Тупите!»

«Я думаю, что это девушка типа из агентства праздничного, она даже в каком-то странном наряде!», — гадают одни.

«Заговорщицы!»

«Девчачьи секреты»;

«По секрету всему свету»;

«Женский заговор», — умиляются другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева сводила близнецов Лизу и Гарри в московский планетарий. Звездное семейство сняли на камеры мобильных телефонов удивленные посетители выставки.