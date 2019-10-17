Поклонники дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина два дня гадают, с кем секретничала маленькая Лиза. На фанатской страничке очаровательной девочки в Instagram появился снимок, сделанный по всей видимости на каком-то детском празднике. На фото нарядной и загадочно улыбающейся Лизе что-то шепчет на ушко девушка, лица которой не видно, потому что она закрыла его рукой. Многим подписчикам показалось, что незнакомка — старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. В результате комментариях разгорелись жаркие споры.
«Секрет от мамочки»;
«Сестрички Кристина и Лизочка»;
«Сестрички красотки, маме на радость!»
«Где тут в сестрички? Очки купите!»
«Это не Кристина, это няня!»
«Это Оксана???»
«Тупите!»
«Я думаю, что это девушка типа из агентства праздничного, она даже в каком-то странном наряде!», — гадают одни.
«Заговорщицы!»
«Девчачьи секреты»;
«По секрету всему свету»;
«Женский заговор», — умиляются другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева сводила близнецов Лизу и Гарри в московский планетарий. Звездное семейство сняли на камеры мобильных телефонов удивленные посетители выставки.