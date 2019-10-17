Минтранс РФ поддержал снижение допустимого лимита превышения скорости

Министерство транспорта одобрило снижение нештрафуемого лимита скорости до десяти километров в час, сообщает РИА Новости. По словам первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова, этот шаг необходим для повышения безопасности дорожного движения. При этом чиновник отметил, что вместе с Росавтодором и ГИБДД министерство отработало перечень федеральных трасс, где рассматривается повышение скоростного режима.

Также совместно с Госавтоинспекцией обсуждается увеличение максимальной скорости движения со 110 до 130 километров в час. Но такое решение разработчики проекта принять не могут при нынешнем нештрафуемом лимите скорости в 20 километров в час. В свое время его ввели с расчетом на большие погрешности первых систем фиксации нарушений. Нынешние системы работают более точно.

Когда произойдет снижение допустимого превышения скорости, замминистра не уточнил. Пока проект находится на стадии обсуждения с общественностью и политиками.

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