«Ай-ай-ай!» Фанаты пожурили Бьянку за фото с мужчинами в трусах

R& B-певица Бьянка опубликовала в Instagram провокационное юмористическое фото. На снимке исполнительница вместе со своей танцевальной труппой позирует перед зеркалом во время репетиции шоу. Однако наряды у танцоров на фото весьма необычные — молодые люди зачем-то приспустили штаны и остались в одних трусах.

«Хоба!» — дерзко подписала пост знаменитость, никак, однако, не объяснив ситуацию, при которой ее танцоры остались в одном исподнем.

Instagram @biankarnb

Поклонники Бьянки удивились оригинальному снимку с репетиции кумира. Многие подписчики поинтересовались, почему сама певица не стала демонстрировать нижнее белье вслед за подопечными? Фанаты не совсем поняли мотивации любимицы и слегка пожурили ее за провокационное скандальное фото.

«А ты почему штаны не сняла?»

«Тоже снимали бы!»

«Что вы делали? Ай-ай-ай, Бьянка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая певица Бьянка обложилась тараканами ради премьеры новой песни.