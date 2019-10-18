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  4. «Ай-ай-ай!» Фанаты пожурили Бьянку за фото с мужчинами в трусах

«Ай-ай-ай!» Фанаты пожурили Бьянку за фото с мужчинами в трусах

, 2:22 Фото 29

Провокационный снимок в компании танцоров в одном исподнем R&B-певица опубликовала в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @biankarnb

R& B-певица Бьянка опубликовала в Instagram провокационное юмористическое фото. На снимке исполнительница вместе со своей танцевальной труппой позирует перед зеркалом во время репетиции шоу. Однако наряды у танцоров на фото весьма необычные — молодые люди зачем-то приспустили штаны и остались в одних трусах.

«Хоба!» — дерзко подписала пост знаменитость, никак, однако, не объяснив ситуацию, при которой ее танцоры остались в одном исподнем.

Instagram @biankarnb

Поклонники Бьянки удивились оригинальному снимку с репетиции кумира. Многие подписчики поинтересовались, почему сама певица не стала демонстрировать нижнее белье вслед за подопечными? Фанаты не совсем поняли мотивации любимицы и слегка пожурили ее за провокационное скандальное фото.

«А ты почему штаны не сняла?»

«Тоже снимали бы!»

«Что вы делали? Ай-ай-ай, Бьянка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая певица Бьянка обложилась тараканами ради премьеры новой песни.

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