Фото: голая Бьянка обложилась тараканами ради премьеры новой песни

Российская певица Бьянка эпатажно презентовала новый трек. На обложке сингла артистка появилась абсолютно обнаженной, зато в тараканах.

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На своей странице в Instagram Бьянка разместила анимированное изображение — крупные насекомые прикрывают интимные места певицы, а тараканы поменьше бегают по ее рукам, животу и ногам. На голени и плече артистки можно заметить двух крупных пауков.

Instagram @biankarnb

Название композицию или фрагмент из нее 5-tv.ru не может опубликовать по этическим причинам. Однако несмотря на обилие обсценной лексики, поклонники Бьянки сочли новый трек динамичным и насыщенным настоящими эмоциями — девушка поет о страданиях, которые причиняет ей любовь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о премьере новой песни Монеточки — «Падать в грязь».