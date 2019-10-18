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«Настоящее счастье»: Гагарина показала фото с романтической прогулки с мужем

, 8:43 Фото 43

Певица опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных в осеннем парке.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина растрогала поклонников совместными снимками с супругом Дмитрием Исхаковым. Вместе со своим избранником поп-звезда отправилась на романтическую прогулку в парк, где успела сделать множество живых и милых фотографий.

В подписи к публикации артистка призналась, что редко проводит время с мужем вдвоем. Выбраться на свежий воздух у знаменитостей получилось только после того, как они уложили двухлетнюю дочь Мию спать. По словам Гагариной, день получился очень хорошим и удачным.

«Уложили Миюшу на дневной сон и убежали с Димоном на романтическую прогулку вдвоем! Это такая редкость! А погода нам подыгрывала сегодня на все 100%!» — написала светская львица.

Instagram @gagara1987

Многие подписчики признались, что сталкиваются с аналогичными проблемами — после рождения детей совсем не остается времени на романтические свидания. Другие, в свою очередь, отметили, что Гагарина и Исхаков отлично смотрятся вместе. Фолловеры сделали множество комплиментов звездной паре и пожелали им почаще отдыхать.

«Счастливые какие!»

«Настоящее счастье!»

«Красивые какие!»

«Понимаю вас!»

«Потрясающая пара!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина показала новый снимок со съемок клипа «Смотри».

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