«Настоящее счастье»: Гагарина показала фото с романтической прогулки с мужем

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина растрогала поклонников совместными снимками с супругом Дмитрием Исхаковым. Вместе со своим избранником поп-звезда отправилась на романтическую прогулку в парк, где успела сделать множество живых и милых фотографий.
В подписи к публикации артистка призналась, что редко проводит время с мужем вдвоем. Выбраться на свежий воздух у знаменитостей получилось только после того, как они уложили двухлетнюю дочь Мию спать. По словам Гагариной, день получился очень хорошим и удачным.
«Уложили Миюшу на дневной сон и убежали с Димоном на романтическую прогулку вдвоем! Это такая редкость! А погода нам подыгрывала сегодня на все 100%!» — написала светская львица.
Многие подписчики признались, что сталкиваются с аналогичными проблемами — после рождения детей совсем не остается времени на романтические свидания. Другие, в свою очередь, отметили, что Гагарина и Исхаков отлично смотрятся вместе. Фолловеры сделали множество комплиментов звездной паре и пожелали им почаще отдыхать.
«Счастливые какие!»
«Настоящее счастье!»
«Красивые какие!»
«Понимаю вас!»
«Потрясающая пара!» — восхищались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина показала новый снимок со съемок клипа «Смотри».