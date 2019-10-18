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  4. Финляндия будет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы с 2020 года

Финляндия будет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы с 2020 года

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Новой возможностью смогут воспользоваться те граждане РФ, у которых за последние три года была оформлена финская двухлетняя виза.

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы со 2 февраля 2020 года. Это связано с тем, что в это же время вступит в силу новый визовый кодекс Евросоюза, который позволяет выдавать гражданам РФ визы на более длительный срок.

В частности, генконсульство Финляндии в Петербурге будет выдавать пятилетние визы тем туристам, у кого за последние три года уже была оформлена двухлетняя виза. Не менее важным условием для получения документа будет отсутствие нарушений у гражданина. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на главу отдела культуры и прессы генерального консульства Финляндии в Петербурге Юсси Палмен.

Подать документы на визу необходимо за шесть месяцев до планируемого путешествия. В настоящий момент документы подаются за три месяца, а получить пятилетнюю финскую визу могут только сотрудники национальных и региональных правительств и парламентов, члены верховных судов, их супруги и несовершеннолетние дети, а также жены и дети лиц, у которых помимо российского есть гражданство ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия ужесточила требования к выдаче виз с 1 сентября.

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