Финляндия ужесточила выдачу виз: что изменится с 1 сентября

, 23:59 Эфирная новость 52

С начала осени у соседнего государства условия сравняются с другими европейскими странами.

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Фото, видео : ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru

Финляндия ужесточает требования к выдаче виз. О важном изменении с 1 сентября 2019 года стало известно за месяц в четверг, 1 августа.

С начала осени у них будут те же условия, что и у других европейских стран. Традиционно финны были по соседски лояльнее всех в ЕС, прежде всего, к жителям Петербурга и Ленинградской области. Требовали загранпаспорт, страховку и фотографию на анкету. Все.

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Потому-то Суоми выдавала разрешений на въезд в год столько же, сколько курортные Италия или Франция, например.

В генеральном консульстве Финляндии призывают не паниковать. Пакет документов для подачи на визу действительно стал больше. Для начала придется подтвердить свою финансовую состоятельность. Потребуется выписка со счета или справка с работы.

Как будет теперь — узнала Екатерина Иванова.

Соотвественно, упрощенный процесс оформления виз в Финляндию отменяется для жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей, республики Карелия и Москвы. К ранее предоставляемым документам — загранпаспорт, страховка, фотография на анкету, консульский сбор — добавляются:

  • подтверждение места проживания во время поездки
  • проездныее билеты или при их отсутствии — письменное описание маршрута
  • справка с места работы с указанием зарплаты или выписка с банковского счета за три предыдущих месяца, или подтверждение наличия недвижимости в России

Информации о том, какая сумма должна быть на счету во время поездки в Финляндию пока не сообщается. Стандартно для Европы в среднем из расчета не менее 60-70 евро в день. В консульстве обещают обнародовать полный обновленный список документов в течение ближайшего месяца.

Но расстраиваться, как говорится, не стоит. Ранее 5-tv.ru рассказывал в какие страны россияне могут оформить визы в упрощенном порядке.

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