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  4. Бывшая жена Тимати прокомментировала новость о рождении его сына

Бывшая жена Тимати прокомментировала новость о рождении его сына

, 5:19 237

На своей странице в Instagram Алена Шишкова призналась, что искренне рада за Тимура Юнусова и Анастасию Решетову.

Фото: Instagram @missalena.92

Вот уже два дня поклонники обсуждают новость о рождении сына Тимати — Ратмира. Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова родила младенца в среду, 16 октября, и поделилась трогательными снимками на своей странице в Instagram.

Новорожденный малыш — первенец модели. А вот для музыканта это уже второй ребенок. Ранее он был женат на Алене Шишковой, которая подарила ему дочь Алису. Поэтому фанаты, узнав о том, что у исполнителя в семье пополнение, решили поинтересоваться у его бывшей супруги, как она относится к этому событию.

«Мисс Россия–2012» ответила сразу всем.

«Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей», — написала модель в Instagram.

Instagram @missalena.92

Свой пост Шишкова сопроводила трогательными кадрами, на которых танцует вместе со своей наследницей, кружит ее на руках, играет с пятилетней малышкой и смеется. Фанаты не могли сдержать умиления при виде таких милых видео. Подписчики были рады, что Алена не держит зла на Тимати, а даже, наоборот, адресует ему теплые пожелания.

«Молодец!»

«Какие вы хорошенькие!»

«Алена, как фея из сказки!» — восхищались юзеры.

К слову, пост Шишковой прокомментировала и сама новоиспеченная мать. Решетова поблагодарила модель за поздравления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Тимати назвал сына Ратмиром.

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