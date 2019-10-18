Бывшая жена Тимати прокомментировала новость о рождении его сына

Вот уже два дня поклонники обсуждают новость о рождении сына Тимати — Ратмира. Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова родила младенца в среду, 16 октября, и поделилась трогательными снимками на своей странице в Instagram.
Новорожденный малыш — первенец модели. А вот для музыканта это уже второй ребенок. Ранее он был женат на Алене Шишковой, которая подарила ему дочь Алису. Поэтому фанаты, узнав о том, что у исполнителя в семье пополнение, решили поинтересоваться у его бывшей супруги, как она относится к этому событию.
«Мисс Россия–2012» ответила сразу всем.
«Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей», — написала модель в Instagram.
Свой пост Шишкова сопроводила трогательными кадрами, на которых танцует вместе со своей наследницей, кружит ее на руках, играет с пятилетней малышкой и смеется. Фанаты не могли сдержать умиления при виде таких милых видео. Подписчики были рады, что Алена не держит зла на Тимати, а даже, наоборот, адресует ему теплые пожелания.
«Молодец!»
«Какие вы хорошенькие!»
«Алена, как фея из сказки!» — восхищались юзеры.
К слову, пост Шишковой прокомментировала и сама новоиспеченная мать. Решетова поблагодарила модель за поздравления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Тимати назвал сына Ратмиром.