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Почему Тимати назвал сына таким необычным именем?

, 8:24 76

Близкий друг рэпера Ратмир Шишков разбился на машине в 2007 году.

Фото: Instagram @timatiofficial

Избранница Тимати Анастасия Решетова порадовала подписчиков в Instagram радостной новостью о рождении их сына.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала новоиспеченная мама.

Малыш стал первенцем для Анастасии. У рэпера же есть дочь от Алены Шишковой Алиса. Имя для второго ребенка он подобрал сам. Как пишет портал Sm News, сына исполнитель назвал в честь трагически ушедшего друга Ратмира Шишкова — однофамильца бывшей суженой.

ВКонтакте @ratmir__shishkov

Товарищ Тимура Юнусова, второй выпускник «Фабрики звезд», погиб 22 марта 2007 года в автокатастрофе. Сообщалось, что машина Ратмира вылетела на встречную полосу, столкнулась лоб в лоб с иномаркой и загорелась. Молодому человеку было 19 лет.

В память о друге рэпер сделал татуировку, а группа «Банда», в которой Ратмир выступал вместе с Тимати, записала посвященную ему песню «Мой брат».

Ранее 5-tv.ru опубликовал трогательные фото Анастасии Решетовой отца ее ребенка с новорожденным сыном.

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