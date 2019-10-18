Росстат назвал 105 лет биологическим максимумом россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует ввести новую методику расчета качества жизни пожилых людей. Уже в 2019 году ведомство намерено рассчитать индекс активного долголетия по 22 новым индикаторам для граждан старше 55 лет.

В качестве биологического максимума Росстат предлагает утвердить 105 лет, и уже исходя этой отметки, определять насколько граждане РФ доживают до эталонного возраста и от чего этого зависит.

Для оценки качества жизни пожилых людей ведомство предлагает выделить четыре группы индикаторов: доля занятости людей в разных возрастных группах, социальная активность, обеспечение здоровой и безопасной жизни (доступ к услугам здравоохранения, материальное благополучие, физическая активность), а также содержательные возможности и условия для активного и здорового долголетия (уровень образования, использование информационных технологий и другие).

По словам председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, 105 лет — это ориентировочный биологический максимум. Он не зафиксирован в каких-либо документах или госпрограммах.

« Подход в целом логичный: как правило, дольше живут более активные люди, поэтому важно учесть и долю работающих, и долю спортсменов, и социальные связи, и другие показатели », — рассказал «Известиям» сенатор.

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