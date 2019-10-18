  1. Пятый канал
  4. Росстат назвал 105 лет биологическим максимумом россиян

Росстат назвал 105 лет биологическим максимумом россиян

, 6:30 Видео 23

Ведомство выработало новую методику оценки качества жизни пожилых людей. Она будет включать в себя 22 индикатора.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Смирнов Владимир, /ZEUS, /Григоров Гавриил

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует ввести новую методику расчета качества жизни пожилых людей. Уже в 2019 году ведомство намерено рассчитать индекс активного долголетия по 22 новым индикаторам для граждан старше 55 лет.

В качестве биологического максимума Росстат предлагает утвердить 105 лет, и уже исходя этой отметки, определять насколько граждане РФ доживают до эталонного возраста и от чего этого зависит.

Для оценки качества жизни пожилых людей ведомство предлагает выделить четыре группы индикаторов: доля занятости людей в разных возрастных группах, социальная активность, обеспечение здоровой и безопасной жизни (доступ к услугам здравоохранения, материальное благополучие, физическая активность), а также содержательные возможности и условия для активного и здорового долголетия (уровень образования, использование информационных технологий и другие).

По словам председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, 105 лет — это ориентировочный биологический максимум. Он не зафиксирован в каких-либо документах или госпрограммах.

«Подход в целом логичный: как правило, дольше живут более активные люди, поэтому важно учесть и долю работающих, и долю спортсменов, и социальные связи, и другие показатели», — рассказал «Известиям» сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старейшей жительнице Петербурга исполнилось 107 лет.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.01
-0.34 70.90
-0.15
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Последние новости

7:32
Как помочь бездомным животным пережить зиму придумали в правительстве
7:25
«Сочная красотка!» Рита Дакота показала сногсшибательную фигуру в купальнике
7:17
Волонтерские центры по подготовке к 75-летию Великой Победы открылись в России
7:09
«Я его даже не заметила»: Шарлиз Терон о романе с Брэдом Питтом
7:00
Финляндия будет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы с 2020 года
6:54
«Будет жарко»: Беркова в сексуальном белье желает попробовать эротический массаж

Сейчас читают

Тело модели, пропавшей пять месяцев назад, нашли в ящике с цементом
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!
40-летняя Кисегач из «Интернов» показала высший класс на пилоне — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев