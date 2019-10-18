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Единый день приемки военной продукции проходит в России

, 6:17 Эфирная новость 26

Представители военно-строительного комплекса проверяют новые объекты инфраструктуры военного и социального назначения, построенные в интересах вооруженных сил

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Фото, видео: ТАСС/Мальгавко Сергей, 5-tv.ru

Новейшие образцы вооружения пополнили армейские части страны. Во всех подразделениях прошел Единый день приемки военной техники.

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса представители армии тщательно проверяют качество техники и вооружения и дают разрешение на отправку в войска. Среди новинок зенитно-ракетный комплекс Тор-М2, который делают в Ижевске, истребители Су-34, которые составляют большую часть воздушной армии России, современный малый ракетный корабль Смерч.

Большое внимание и к объектам инфраструктуры. В дагестанском Каспийске открывается новый учебный центр для боевых пловцов. Кроме этого в Челябинске для военнослужащих построили два жилых дома на 300 квартир, а в столице ракетчиков — городе Мирный — ледовый дворец и поликлинику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин провел тренировку сил и средств стратегического сдерживания в рамках учений «Гром-2019».

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