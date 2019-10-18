Путин провел тренировку сил и средств стратегического сдерживания в рамках учений «Гром-2019»

213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, более 100 летательных аппаратов, 15 кораблей и пять подводных лодок — ядерная триада России провела масштабные учения 17 октября.

Владимир Путин из «Национального центра управления обороной» лично руководил маневрами.

Пока Верховный главнокомандующий заслушивал доклады офицеров, в воздух поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95 МС, в Баренцево море вышел «Адмирал Горшков», а в Каспийское — малый ракетный корабль «Град Свияжск».

Самое грозное оружие из тех, что можно показывать, межконтинентальная ракета комплекса «Ярс» стартовала с космодрома Плисецк. А в Астраханской степи развернуты передвижные ракетные комплексы «Искандер».

Двенадцать тысяч военных, разбросанных в разных уголках страны, действовали как единый механизм. В Минобороны отчитались: все задачи выполнены, цели поражены успешно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные провели пуски ракет под руководством президента РФ.