  1. Пятый канал
  4. Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

, 6:41 Эфирная новость 28

Ведомство согласовывает законопроект о поправках в закон об отходах производства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Dominic Lipinski, 5-tv.ru

О новой сенсационной инициативе заявили в Роспотребнадзоре. Страна собирается полностью отказаться от производства пластиковых одноразовых пакетов. Это предложение уже поддержали в Министерстве природы.

Защитники экологии предлагают альтернативу — на смену пластику должны прийти пакеты из бумаги и других материалов, которые при утилизации не наносят вред окружающей среде.

Переход планируют сделать поэтапным. Полностью избавить страну от полимерных пакетов рассчитывают к 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что угроза дефицита питьевой воды нависла над жителями Нижнего Тагила

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.01
-0.34 70.90
-0.15
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Последние новости

7:25
«Сочная красотка!» Рита Дакота показала сногсшибательную фигуру в купальнике
7:17
Волонтерские центры по подготовке к 75-летию Великой Победы открылись в России
7:09
«Я его даже не заметила»: Шарлиз Терон о романе с Брэдом Питтом
7:00
Финляндия будет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы с 2020 года
6:54
«Будет жарко»: Беркова в сексуальном белье желает попробовать эротический массаж
6:47
Страшная авария произошла на юго-западе Петербурга, есть жертвы

Сейчас читают

Тело модели, пропавшей пять месяцев назад, нашли в ящике с цементом
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!
40-летняя Кисегач из «Интернов» показала высший класс на пилоне — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев