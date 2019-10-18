Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

О новой сенсационной инициативе заявили в Роспотребнадзоре. Страна собирается полностью отказаться от производства пластиковых одноразовых пакетов. Это предложение уже поддержали в Министерстве природы.

Защитники экологии предлагают альтернативу — на смену пластику должны прийти пакеты из бумаги и других материалов, которые при утилизации не наносят вред окружающей среде.

Переход планируют сделать поэтапным. Полностью избавить страну от полимерных пакетов рассчитывают к 2024 году.

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