Угроза дефицита питьевой воды нависла над жителями Нижнего Тагила

Над Нижним Тагилом нависла угроза дефицита питьевой воды. Пруд, который обеспечивает пол города, позеленел, покрылся пеной и стал сильно пахнуть гнилью.

Массовая гибель рыбы только дополняет картину надвигающейся экологической катастрофы. Министерство природных ресурсов Свердловской области и Нижнетагильская природоохранная прокуратура уже разбираются — кто виноват?

Чиновники утверждают, что причиной стало резкое потепление — водоросли зацвели и отравили рыбу продуктами гниения. Экологи согласны, но отмечают — очищать пруд от них должна специальная система. Но она настолько старая, что все токсины попадают прямиком в краны горожан.

Сейчас в Нижнем Тагиле идет капремонт гидротехнических сооружений, и закончится он не раньше весны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом предсказании катастрофы для человечества. Ученые уверены, что в обозримом будущем человечество столкнется с нехваткой продуктов питания из-за дефицита фосфора, применяемого в качестве удобрения в сельском хозяйстве.