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  4. «Все время куда-то бегу». Елена Север рассказала о жизни в разъездах

«Все время куда-то бегу». Елена Север рассказала о жизни в разъездах

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Супруг и сыновья звезды переживают, что ее постоянно не бывает дома.

Фото: Instagram @sever_elena

Актриса и певица Елена Север, настоящая фамилия — Киселева, стала гостьей эфира «Русского радио». В беседе с Аллой Довлатовой она рассказала, как непросто удается совмещать карьеру и личную жизнь, передает Teleprogramma.pro. Напряженный график не позволяет ей в полной мере насладиться радостями домашнего уюта.

В 2018 году в прокат вышел фильм «Пилигрим», где вместе с маститыми актерами Татьяной Васильевой, Алексеем Серебряковым и Игорем Петренко Елена сыграла одну из главных ролей. Съемки отнимали массу личного времени. Работа поглотила Север с головой. Тем более, что взаимодействовать со звездами экрана было одно удовольствие. Эта картина подняла ее популярность и востребованность на новый уровень.

Сегодня Елену почти не видит дома муж, бизнесмен Владимир Киселев, и двое взрослых сыновей. Актерскую карьеру она совмещает с музыкой и постоянно находится в разъездах. Домашние переживают за нее и поддерживают.

«Они меня не видят. Я все время куда-то бегу. Мне самой это не нравится, потому что это не мой темп жизни. Но отказываться от чего-то тоже не хочется», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что актрису Татьяну Васильеву внесли в список людей, чья деятельность якобы угрожает безопасности и территориальной целостности Украины.

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