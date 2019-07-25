Татьяна Васильева попала в базу «Миротворец»

Советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву внесли в базу «Миротворца» — украинского сайта, на котором публикуют имена лиц, чья деятельность якобы угрожает безопасности и территориальной целостности Незалежной. Об этом на своей странице в Instagram рассказал друг и коллега звезды Станислав Садальский.

Артист признался, что презирает людей, которые устраивают подобные провокации. Он убежден, что позиция чиновников изменится сразу же после прихода новой власти.

« Стыдно за этих чиновников, которые, я в этом уверен, как только сменится власть, тут же перекрасятся в другие цвета », — возмутился кинозвезда.

Помимо Васильевой, в базу «Миротворец» были также внесены журналист Владимир Познер, артист Михаил Галустян и шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Татьяны Васильевой были недовольны как Садальский «состарил» артистку.