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  4. Визит «дагестанского Джокера» в сельскую школу попал на видео

Визит «дагестанского Джокера» в сельскую школу попал на видео

, 12:32 Эксклюзивное видео 83

Экстраординарного гостя в маске и с молотком запечатлели камеры наблюдения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sean M. Haffey; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались видеозаписи с камер наблюдения школы села Уллуая, в которую накануне пришел «дагестанский Джокер» с топором. Мужчина был недоволен громким шумом, издававшимся из стен образовательного учреждения.

На записях видно, как мужчина в яркой футболке перелез через забор, огораживающий учреждение, прошел вдоль здания и вошел внутрь. Одна из камер также записала его перемещения по коридору — в кадре видно, что визитер действительно держит в руках инструмент, по форме больше всего похожий на небольшой топор. А вот информация о Джокере явно преувеличена — на лице мужчины обычная черная маска.

По словам главы села Уллуая — Магомеда Ахмедова — нарушитель порядка ему знаком. Это местный житель, который зарабатывает на жизнь работами по внутренней отделке помещений. 17 октября, когда случилось происшествие, в школе проходил праздник — «День Здоровья». У «дагестанского Джокера» маленький ребенок — в учреждение он пришел, чтобы потребовать выключить музыку, которая мешала ему уложить спать малыша.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «дагестанский Джокер» признался, что не знает персонажа, с которым его сравнивают.

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